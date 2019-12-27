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ЦАМТО

Заводские ходовые испытания ДЭПЛ проекта 636.3 "Волхов" начнутся в апреле 2020 года

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Подлодки проекта 636.3
Подлодки проекта 636.3.
Источник изображения: © Олег Кулешов/АО "Адмиралтейские верфи"

ЦАМТО, 26 декабря. Заводские ходовые испытания ДЭПЛ проекта 636.3 "Волхов" начнутся в апреле 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости, заявил в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

Вторую ДЭПЛ проекта 636.3, построенную для Тихоокеанского флота, спустили на воду 26 декабря на "Адмиралтейских верфях".

"Испытания планируется начать через три месяца, заводские ходовые – через четыре с половиной", – сказал А.Бузаков.

Как напоминает агентство, контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. Шесть подлодок этого проекта были построены для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010 по ноябрь 2016 года.

В конце ноября на "Адмиралтейских верфях" состоялась церемония подъема флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" - первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России. А 1 ноября на судозаводе заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан"

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тыс. т, скорость подводного хода – 20 узлов, глубину погружения – 300 м, экипаж – 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Как сообщал начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Андрей Воложинский, строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 ("Варшавянка") может быть продолжено после завершения строительства серии для Тихоокеанского флота.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
NATO
ТОФ
ЧФ
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