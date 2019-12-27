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ТАСС

В Минобороны приступили к госиспытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В

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Ми-26Т2В
Ми-26Т2В.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Испытания будут длиться весь 2020 год

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" и представители Минобороны приступили к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В. Об этом сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"На сегодняшний день опытный образец Ми-26Т2В успешно завершил предварительные заводские испытания, что позволило нам приступить к программе государственных совместных испытаний, которые продлятся весь 2020 год", - сказал Богинский.

Как уточнили в холдинге, испытания будут проходить на четырех полигонах. Летно-технические характеристики машины и работу нового оборудования будет проверять смешанный экипаж, в который войдут представители ВКС.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что военное ведомство купит 10 самых грузоподъемных в мире вертолетов Ми-26 в новом облике.

Ми-26Т2В - тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн. Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, что позволяет пилотировать ее днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку и так далее. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту от ракетных комплексов ПВО. В состав экипажа модернизированного вертолета входят пять человек.

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Ми-26
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