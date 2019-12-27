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Деловая газета "Взгляд"

Появилось видео испытаний "не имеющей аналогов в России" украинской САУ

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САУ Богдана
САУ Богдана.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image /

На Украине начались испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана", сообщила компания "Украинская бронетехника".

Компания разметила в Facebook короткое видео, на котором запечатлены испытания.

САУ находится на полигоне в Днепропетровской области. Указывается, что это "первая украинская система вооружения стандарта НАТО".



В данный момент проводятся так называемые испытательные гидровыстрелы, которые "позволяют проверить все системы орудия". После машина должна будет вести огонь инертными снарядами, а затем уже боевыми.

"Богдана" – прототип гаубицы, созданный по образцу пушки с боевого модуля польской САУ Krab на колесной основе (полноприводный грузовик КрАЗ-6322 с формулой 6х6). САУ оснащена 155-мм пушкой под стандарт НАТО.

В августе 2018 года "Богдану" высмеяли пользователи Сети. Отмечалось, что по уровню САУ не дотягивает даже до самодельного оружия боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство*".

При этом бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что машина якобы не имеет аналогов, в том числе в российской армии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему новейшие образцы украинских вооружений не выдерживают критики.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


Наталья Ануфриева

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Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
КрАЗ-6322
Проекты
NATO
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