Войти
Российская газета

Новейшая украинская САУ "Богдана" начала стрелять водой

41
0
0

На Украине начались испытания многострадальной колесной 155-мм самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана". Об этом в Facebook информирует компания "Украинская бронетехника", разместившая короткий, буквально в несколько секунд, видеоролик.


САУ сейчас находится на полигоне в Днепропетровской области. Правда, бьет она пока не снарядами, а водой - проводятся так называемые испытательные гидровыстрелы. В ствол вставляют специальный пыж, заряд и заливают жидкость. Это позволяет проверить работу механизмов орудия.

Сообщается, что после первых таких опытов самоходка должна будет вести огонь инертными снарядами, а затем уже боевыми.

Из-за того что украинская военная промышленность не способна выпускать снаряды калибра 155-мм, их пришлось закупать за границей. Однако турецкий поставщик свои обязательства не выполнил, и боеприпасы так и не поступили, в результате произошел срыв цикла испытаний 2019 года.

Военные эксперты считают, что в следующем году в этой программе вряд ли произойдут какие-то положительные изменения. Разработчикам придется столкнуться с массой проблем технического, организационного и финансового характера.

Впервые о создании на Украине САУ "Богдана" стало известно летом 2018 года, тогда впервые был продемонстрирован ходовой макет-демонстратор технологий, выполненный на шасси трехосного вездехода КрАЗ-6322. В настоящее время существует лишь один экземпляр 2С22.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Компании
КрАЗ-6322
Похожие новости
12.05.2017
Почему автомат АК-47 используется почти в 100 странах (The National Interest, США)
20.06.2014
Оборонная промышленность на постсоветском пространстве. Часть I
26.04.2013
Китай сам справился с модернизацией «Варяга»
23.11.2012
Ствольная и реактивная артиллерия: характеристики, применение, перспективы развития
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М