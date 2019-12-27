Российская армия получила более 20 новых ударных вертолетов

Фронтовая авиация ВКС России получила в рамках гособоронзаказа 2019 года свыше 20 ударных вертолетов. Боевые машины успешно прошли приемо-сдаточные испытания и приняты Воздушно-космическими силами РФ.

"В войска поступили разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевые вертолеты Ми-35М и боевые вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБ. Кроме того, впервые были поставлены новейшие боевые вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" - до 2027 года мы произведем для оборонного ведомства 98 таких машин", - сказал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Особо следует отметить, что в Ростове-На-Дону начался выпуск новой версии "Ночного охотника", который был доработан с учетом боевого применения в Сирии.

Облик Ми-28НМ в значительной степени отличается от базовой версии вертолета. "Николай Михайлович", так в войсках неофициально называют вертолет, приобрел новое очертание фюзеляжа, модернизированные двигатели и вспомогательную силовую установку, новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, перспективные виды вооружения.

Кроме того, Ми-28НМ может управлять беспилотными летательными аппаратами и держать связь с наземными командными пунктами.

Николай Грищенко