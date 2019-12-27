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Российская газета

Дайте пострелять: за рубежом заинтересовались винтовкой ORSIS-375CT

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Потенциальные зарубежные покупатели хотят проверить в деле новейшую снайперскую винтовку ORSIS-375CT.

Разработчиков снайперской винтовки ORSIS-375CT (с повышенной до 2000 метров дальностью поражения) практически завалили запросами на испытания зарубежные заказчики.

Как рассказал РИА Новости официальный представитель компании ORSIS ("Промтехнология"), особый интерес новинке проявляют страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Индия.

В письмах они просят о скорейшем испытании в следующем году моделей ORSIS-375CT, ORSIS AR-15J в калибре 7,62х39.

Судя по количеству заключенных меморандумов о намерениях, экспорт винтовок Т-5000, карабинов K-15М и Р-18М в 2020 году может вырасти в два раза по сравнению с 2019-м.

Напомним, что в прошлом году компания продала свое оружие девяти странам. Сумма контракта по ORSIS T-5000 превысила 100 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Высокоточная снайперская винтовка с продольно скользящим затвором ORSIS Т-5000 впервые была представлена в 2011 году. А в 2012-м ее уже испытали как часть экипировки "Ратник". В 2017 году созданный на базе винтовки  снайперский комплекс "Точность" был принят на вооружение Силами спецопераций, ФСБ, ФСО и Росгвардией.


Олег Корякин

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