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ЦАМТО

Вьетнам может оснастить сторожевые корабли проекта 10412 "Светляк" ПКР Х-35 (3М24) "Уран-Э"

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Х-35У
Х-35У.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 26 декабря. Основываясь на опыте, полученном в результате интеграции противокорабельных крылатых ракет Х-35 (3М24) "Уран-Э" на корвете класса "Поханг", Вьетнам рассматривает возможность интеграции ракет данного типа на пограничных сторожевых кораблях проекта 10412 "Светляк".

Как сообщает BaoSatViet, недавно в сети появились фотографии полученных из Республики Корея корветов класса "Поханг" (б.н. 18 и 20), которые прошли модернизацию. В частности, в кормовой части кораблей рядом с 324-мм торпедным аппаратом установлены две спаренные ПУ КТ-184 для ракет Х-35.

Количество ракетных кораблей на вооружении ВМС Вьетнама в настоящее время невелико, поэтому рассматривается увеличить их количество после оценки эксплуатации модернизированных корветов класса "Поханг".

Наиболее логичным является оснащение ПКР "Уран-Э" имеющихся 400-тонных сторожевых кораблей проекта 10412 "Светляк", так как это самый простой вариант для развертывания новых ракет. В России для него спроектирована конфигурация противокорабельных ракет (проект 10411). Достаточно установить на мачте РЛС целеуказания "Гарпун-Бал", а пространство на корме корабля полностью подходит для пусковой установки KT-184.

Помимо "Светляка", для вышеуказанного типа модернизации подходит сторожевой корабль класса ТТ400ТР, поскольку конструкция кораблей этих двух классов достаточно сходна.

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Страны
Вьетнам
Россия
Южная Корея
Продукция
ЗЦ-25Э
Х-35
Проекты
10410 Svetljak
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