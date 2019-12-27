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ТАСС

"Вертолеты России" передали военным более 20 ударных вертолетов

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Ми-35М
Ми-35М.
Источник изображения: Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Как отметил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков, потребности Минобороны в современных боевых вертолетах полностью обеспечиваются

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в полном объеме выполнил гособоронзаказ на 2019 год, передав Министерству обороны РФ более 20 ударных вертолетов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал Министерству обороны РФ более 20 ударных вертолетов, выполнив в полном объеме гособоронзаказ-2019. Боевые машины успешно прошли приемо-сдаточные испытания и приняты Воздушно-космическими силами", - отметили в пресс-службе.

Как отметил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков, потребности Минобороны в современных боевых вертолетах полностью обеспечиваются. В частности, в 2019 году в войска поступили разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевые вертолеты Ми-35М и боевые вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБ. "Кроме того, впервые были поставлены новейшие боевые вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник", до 2027 года мы произведем для оборонного ведомства 98 таких машин", - цитирует пресс-служба слова Сердюкова.

Как уточнили в "Вертолетах России", облик новых "Ночных охотников" в значительной степени отличается от базовой версии вертолета Ми-28Н. Так, вертолет приобрел новые очертания фюзеляжа, модернизированные двигатели и вспомогательную силовую установку, новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, перспективные виды вооружения, также обеспечено сопряжение с авиабеспилотниками и наземными командными пунктами.

Кроме того, в ААК "Прогресс" по заказу военного ведомства ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации вертолета Ка-52: будут увеличены дальность обнаружения и распознавания целей, расширена номенклатура применяемого вооружения.

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