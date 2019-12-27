Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Источник изображения: Фейсбук/Вооружённые силы Швеции

Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства. По словам Петера Хультквиста, связано это с действиями России.

Петер Хультквист отметил, что на данный момент "Швеция находится на переднем крае".

Из заявления министра обороны Швеции:

Мы видели, что Россия сделала в Грузии, в Крыму, а теперь и на Украине. Она показала, что общая ситуация с безопасностью изменилась. Россия увеличила инвестиции в Вооружённые силы и своё присутствие в Балтийском море.

Далее Хультквист в очередной раз отметил, что Россия не представляет прямой угрозы для шведского государства, но тут же добавил:

Однако мы все видели и знаем, на что способна Россия.

Это заявление шведского министра обороны активно обсуждается в соседней Дании, которая входит в НАТО. Так, обозреватель издания Berlingske Петер Бенсон пишет, что Хультквист таким образом пытается объяснить демократическим силам в Стокгольме, почему шведские расходы на оборону приближаются к той отметке, которая соответствовала расходам периода Холодной войны.

Источник изображения: Фейсбук/Вооружённые силы Швеции

Петер Бенсон:

Шведский министр рассказывает о том, что Швеция таким образом хочет защитить себя. В последние десятилетия Швеция заказывала для своего флота меньше кораблей, сократила численность своих войск. Теперь страна наращивает финансирование военной составляющей, чтобы изменить ситуацию.

При этом в Дании, оценивая заявления министра обороны королевства, отмечают попытку шведского руководства лавировать в политическом смысле: указывать на "силовые действия России" и в то же время заявлять, что прямой угрозы для Швеции от РФ не исходит.