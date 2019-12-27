Войти
Lenta.ru

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

41
0
0

@I30mki / Twitter

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами. Внимание на видео, опубликованное в Twitter, обратило "РГ: Русское оружие".

На кадрах запечатлено, как управляемый снаряд попадает в центр лобовой детали корпуса боевой машины. После этого раздается взрыв, в небо поднимается облако пыли и дыма, однако, когда оно рассеивается, видно, что танк не загорелся, не получил серьезных повреждений и смог продолжить движение.

Как отмечается, один из членов экипажа получил контузию и был эвакуирован на прибывшей "бронированной скорой". Никто не погиб.

По одной из версий, пишет "РГ: Русское оружие", удар по танку сирийских войск могли нанести из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) TOW американского производства.

Т-62 — советский средний и основной танк, созданный на базе Т-55. Он производился в СССР с 1962-го по 1975 год. На вооружении армии Сирии имеются танки Т-55 и Т-62, в 2015 году в ее распоряжение также поступили российские Т-90.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-71 ТOW
Т-55
Т-62
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
14.06.2019
Т-55 – танк всех времен и народов
27.03.2017
Видео: Сирийский Т-90 выдержал попадание двух противотанковых ракет
28.02.2017
По сирийскому счету
09.03.2016
«Штора» проблему не решит
15.08.2012
Символ боевой мощи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М