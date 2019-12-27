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Военно-промышленный курьер

Армия Китая в лице старшего полковника послала США куда подальше

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Источник изображения: vpk-news.ru

США бесцеремонно вмешиваются в дела других стран, развязывают войны по всему миру и занимаются кибермошенничеством, однако при этом пытаются обвинять в чем-то другие страны.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

"В Китае есть один фразеологизм, который гласит: "Вор громче всех кричит "держи вора". Американские чиновники безосновательно критикуют Китай, однако, на мой взгляд, каждое их слово и выражение описывают США", - сказал он.

У Цянь напомнил, что правительство США до сих пор не представило мировому сообществу никаких объяснений по делу бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена и информации о развернутой Вашингтоном массовой глобальной слежке. Ведь Сноуден еще в 2013 году предал огласке сведения о методах американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров.

"Что касается вопроса кибербезопасности, то США пестро запятнали себя здесь. США до сих пор не погасили перед мировым сообществом свой долг объясниться по делу Сноудена, а также о развернутых ими в отношении других стран масштабных хищениях секретной информации и кибератаках. И в то же время они продолжают указывать на другие, наименее подходящие для этого страны", - указал он.

У Цянь напомнил, что оборонный бюджет США на 2020 год составил $ 738 млрд, что составляет более 40% от общемировых трат на эту сферу. На этом фоне заявления американских официальных лиц о военной угрозе со стороны Китая являются беспочвенными, подчеркнул представитель Министерства обороны КНР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
2020-й год
Кибербезопасность
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