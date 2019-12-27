"Черная дыра": новую "Варшавянку" спустили на воду

В Петербурге спустили на воду подлодку "Волхов"

Вторую подводную лодку проекта "Варшавянка" для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге. Она получила название "Волхов". В числе вооружений субмарины ударный ракетный комплекс "Калибр", а за скрытность в НАТО ее называют "черной дырой".

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи". Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге.

По словам гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, спуск субмарины - последнее мероприятие компании в этом году. "В целом строительство последующих кораблей идет согласно заключенному контракту", - цитирует РИА "Новости" слова Бузакова.

В свою очередь, командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота Владимир Якушев отметил, что экипажи готовы к эксплуатации, а также боевому применению субмарин проекта 636.3.

"Волхов" - вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", которая строилась для Тихоокеанского флота. По контакту Минобороны и АО "Адмиралтейские верфи" военные должны получить шесть подлодок данного типа.

Первая субмарина проекта "Варшавянка" - "Петропавловск-Камчатский" - была спущена на воду еще в марте, в середине осени был завершен морской этап государственных испытаний подводной лодки.

Контракт на строительство серии "Варшавянок" для ТОФ был подписан в 2016 году. Как говорил "Газете.Ru" президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, главной идей была быстрая передача флоту надежного и проверенного оружия.

"В настоящее время срок строительства этих лодок у нас уже начинает приближаться к двум годам. Это лишнее доказательство того, что строить длинные серии однотипных кораблей - это наилучшее решение с точки зрения экономики и сроков выполнения поставленных задач", - указывал Рахманов.

Стоит отметить, что подлодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению дизельных субмарин и входят в число самых малошумных в мире. Субмарины обладают высокой боевой эффективностью за счет новейших комплексов ракетно-торпедных вооружений. Субмарины могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, они предназначены для защиты военно-морских баз.

"Варшавянки" обладают улучшенными гидродинамическими качествами из-за корпуса веретенообразной формы с круглым носом и осесимметричной кормы. При этом подводные лодки проекта 636.3 - двухкорпусной конструкции.

Корпус субмарины выполнен в виде замкнутой цилиндрической оболочки с концевыми сферическими переборками, он состоит из трех цилиндрических участков различных диаметров, которые соединены между собой. Наибольшая длина субмарины составляет 73 м и наибольшая ширина - 10 м, а отношение длины к ширине составляет 7,3.

Максимальная глубина погружения подлодок типа "Варшавянка" составляет 300 метров, скорость хода - 20 узлов, автономность субмарины около 45 суток. Подводные лодки располагают различным вооружением - носовые торпедные аппараты калибра 533 мм, боекомплект из 18 торпед или 24 мин, четыре крылатые ракеты 3М-14 "Калибр-ПЛ", а также ПЗРК "Стрела-3" или "Игла" (и 8 ЗУР).

Акустическая защита подводной лодки создается за счет ряда конструктивных мер, в частности, с помощью виброизоляционного покрытия, амортизации и компоновки механизмов на отключенных от корпуса платформах. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черные дыры".

Уменьшить уровень подводной шумности субмарин также удается за счет использования одновальной электрической установки и снижения частоты вращения гребного винта.

Благодаря низкому уровню шумности подлодки способны обеспечить гарантированное упреждающее обнаружение и возможность атаки кораблей противника с большой дистанции с помощью ПКР - противокорабельных крылатых ракет.

"Адмиралтейским верфям" осталось сделать еще четыре подлодки проекта 636.3, субмарины "Уфа" и "Магадан" были одновременно заложены в ноябре. О последних двух подводных лодках проекта практически ничего не известно, однако одна из них точно будет называться "Можайск".

Алексей Поплавский