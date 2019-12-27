В Комсомольске-на-Амуре заложили МРК проекта 22800 "Каракурт" для ТОФ

Церемония закладки первых двух МРК для ТОФ. 01.07.2019 г Источник изображения: topwar.ru

В Комсомольске-на-Амуре заложили третий малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" "тихоокеанской серии". Церемония закладки МРК, получившего имя "Уссурийск", прошла на Амурском судостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

На Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота заложен третий по счету малый ракетный корабль - носитель ракет "Калибр-НК" (...) Тихоокеанский флот на церемонии представлял заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв

- говорится в сообщении.

Корабль заложен в рамках контракта, заключенного Минобороны 22 августа 2018 года на постройку шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота. Соглашение предусматривает строительство четырех МРК на Амурском ССЗ и еще двух на "Восточной верфи" во Владивостоке. Последний МРК амурской серии должен войти в строй в 2025 году, владивостокской - в 2022.

Первые два МРК "тихоокеанской серии" - "Ржев" и "Удомля" были заложены 1 июля этого года.

Малые ракетные корабли проекта 22800 - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Основное предназначение МРК - ведение боевых действий в ближней морской зоне и выполнение задач самостоятельно и в составе корабельных групп.

МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.