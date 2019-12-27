ВВС Аргентины получили 12 УТС T-6C+ "Тексан-2"

ЦАМТО, 26 декабря. Компания Textron Aviation Defense завершила программу поставки ВВС Аргентины 12 учебно-тренировочных / легких ударных самолетов T-6C+ "Тексан-2".

Как сообщает Scramble Magazine, один из самолетов с серийным номером E-311 был поврежден в Панаме при ударе молнии во время перелета 30 сентября 2019 года. После этого он был возвращен в США для профилактического ремонта и был доставлен заказчику повторно 19 декабря 2019 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, в августе 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" 24 учебно-тренировочных самолетов T-6C+ "Тексан", сопутствующего оборудования, а также услуг обучения и материально-технического обеспечения общей стоимостью до 300 млн. долл.

В рамках опубликованного в августе 2016 года правительственного декрета N595 на покупку 12 самолетов, запчастей и дополнительного оборудования было выделено 167 млн. долл.

В апреле 2017 года ВВС США заключили с Beechcraft Corp. базовый контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" турбовинтовых учебно-тренировочных / легких ударных самолетов T-6C+ "Тексан-2" для ВВС Аргентины. Стоимость данного соглашения составила 88,2 млн. долл.

Министерство обороны США 15 июня 2018 года объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Textron Aviation Defense дополнительного контракта на сумму 36,198 млн. долл. Таким образом, общая стоимость программы составила 124,92 млн. долл.

Церемония принятия на вооружение первых четырех заказанных T-6C+ состоялась 2 октября 2017 года на территории Школы военной авиации в Кордове. Еще пара УБС была поставлена 28 июня 2018 года и еще два – до конца 2018 года.

Новые самолеты заменят использующиеся для обучения пилотов УТС EMB-312 "Тукано", а также расширят возможности ВВС Аргентины по ведению разведки и контролю границ страны. Высвобожденные EMB-312 будут применяться для патрулирования границ и противодействия незаконному обороту наркотиков.