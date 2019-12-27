Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал Минобороны России первый комплект ЗРС "Витязь"

Каждая пусковая установка системы С-350 "Витязь" несет до 12 ракет с радиусом действия до 120, 40 и 15 километров.

ЦАМТО, 26 декабря. Как уже сообщалось, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 23 декабря передало Минобороны России первый комплект ЗРС С-350 "Витязь". Торжественная церемония прошла накануне на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

Как сообщили в пресс-службе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", в соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Министерства обороны Российской Федерации выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно. Действия представителей госзаказчика сопровождали специалисты Концерна.

ЗРС С-350 "Витязь" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот. Может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Боевая работа С-350 ведется полностью автоматически.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 130 тыс. человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте "АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".