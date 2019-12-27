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Военное обозрение

Экс-глава МИД Австрии заявила об "углубляющихся трещинах" в НАТО

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Источник изображения: Фейсбук/НАТО

В Австрии прокомментировали нынешнее положение дел в Североатлантическом альянсе. Комментарий дан ещё и в связи с известным высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО". Напомним, что после того заявления на Макрона обрушились в первую очередь генсек альянса Столтенберг, прибалтийские члены НАТО, а также Польша, отмечая, что французский лидер "не прав".

Своё высказывание по поводу положения дел в западном военном блоке сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Для начала нужно отметить, что сама Австрия не является членом НАТО, как и, например, её соседка – Швейцария.

Карин Кнайсль отметила, что в НАТО существуют серьёзные проблемы. При этом, по словам бывшей главы МИД Австрии, эти проблемы стали проявляться ещё на фоне натовской операции в Ираке в 2003 году.

Карин Кнайсль:

Незадолго до начала войны в Ираке в НАТО уже было были проблемы – было что-то похожее на скорый взрыв.

После этого, как отмечает Кнайсль, начались проявлять себя трещины в единстве альянса.

Г-жа Кнайсль:

По моему мнению, эти трещины только углубились. И я сейчас говорю не только в связи с позицией Турции.

Комментируя заявление Макрона, Кнайсль заявила, что "смерть мозга – это ещё хуже, чем просто смерть".

Напомним, что в своё время Эммануэль Макрон раскритиковал США за то, что те потеряли интерес к своим европейским союзникам.

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Страны
Австрия
Ирак
Польша
США
Турция
Франция
Швейцария
Проекты
NATO
Евросоюз
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