The Aviationist заинтересовался форсажем на Ту-22М3 с двигателями НК-25

Источник изображения: topwar.ru

Портал The Aviationist прокомментировал видео запуска двигателей НК-25 на российском дальнем бомбардировщике Ту-22М3, найдя его любопытным. Испытания проходили в подмосковном Жуковском, на территории Лётно-исследовательского института имени М.М.Громова, а само видео было опубликовано 22 декабря.

Крайне примечательным данное видео портал считает по нескольким причинам. Основной является то, что здесь впервые показана столь подробная детализация последовательности работы двигателя и отображается в частности, работа его форсажной камеры. The Aviationist указывает, что на записи наблюдается синее пламя, что указывает на полное сгорание топлива. На западных самолётах пламя обычно имеет оранжевый цвет.

Также The Aviationist подчеркнул и то, что Ту-22М3 неожиданно долго удерживал форсаж после взлёта, что тоже нельзя назвать обычной практикой.

Мы не знаем, какую выполнял задачу или какое испытание проходил этот Ту-22М3, но очевидно, что для этого потребовалось большее форсажное время, чем обычно

– отмечается в тексте.

В настоящее время, согласно открытым источникам, ВКС России имеют на вооружении более шестидесяти Ту-22М различных модификаций.