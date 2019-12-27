Названы сроки начала масштабных поставок Су-57 в войска

Масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В 2020 году нам предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли. Надо ставить на крыло проект МС-21 – мы приступим к изготовлению первых серийных самолетов для авиакомпаний. Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57. Конечно же, это очень ответственные задачи, которые мобилизуют по-настоящему", – передает РИА "Новости" со ссылкой на РБК слова Чемезова.

Напомним, истребитель Су-57 разбился в тайге в Хабаровском крае во вторник во время заводских испытаний после того, как самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль. Попытки пилота вывести из нее самолет результатов не дали. Летчик успел катапультироваться и остался жив.

Бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко заявил, что двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах.

Дмитрий Зубарев