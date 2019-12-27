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Российская газета

Новейшему кораблю Норвегии запретили выход в море

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Корабль комплексного снабжения KNM Maud
Корабль комплексного снабжения KNM Maud ВМС Норвегии.
Источник изображения: HNoMS Norge/wikimedia.org

Норвегия осталась без крупнейшего корабля, который строили почти десять лет и потратили на это не менее 250 миллионов долларов. А проблема в том, что в нем нашли угрозу экипажу.

Новейший корабль комплексного снабжения KNM Maud прошел обряд крещения в мае нынешнего года, сообщает Военное обозрение со ссылкой на издание Aftenposten. Теперь сертификационная организация DNV GL запретила ему выход в море. Инспекторы считают, что отсутствует надлежащее техобслуживание, а состояние материально-технической базы и вовсе оценили как неудовлетворительное.

Эксперты нашли оправдание данному факту: два года корабль стоял у причала южнокорейской верфи. И все это время его плохо обслуживали. Глава парламентского комитета по иностранным делам и обороне Норвегии Анникен Уитфельдт отметила, что флоту нанесен урон на фоне потери и фрегата Helge Ingstad, который пойдет на металлолом после столкновения с танкером. В норвежском издании добавили, что большему количеству фрегатов не обойтись без корабля снабжения, а меньшее число неприемлемо, так как нужно "следить за тем, что делают русские".

Водоизмещение KMN Maud - 27,5 тысячи тонн, он способен перевозить 9,3 миллиона литров топлива, а также 400 тонн грузов, включая боеприпасы. На борту мастерская, ангар для двух вертолетов, операционный зал и больница на 44 места.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Южная Корея
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