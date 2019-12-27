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Российская газета

У гиперзвукового "Циркона" появится новая версия

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Источник изображения: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" морского базирования получит сухопутную версию. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ.

- По плану идут работы по другим системам: межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования, беспилотному подводному аппарату межконтинентальной дальности "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", - рассказал глава государства.

Путин отметил, что впервые в истории Россия оказалась впереди США в разработке новейших вооружений.

Выступление президента на коллегии Минобороны - первое упоминание о сухопутной версии "Циркона". До этого речь шла лишь о морском варианте ракеты, который продолжает испытания. Известно, что "Циркон" способен разгоняться до девяти Махов (порядка 10 тысяч километров в час), дальность полета ракеты превышает тысячу километров. Новым оружием планируется оснастить ракетные крейсера, атомные подводные лодки и другие корабли.


Антон Валагин

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Страны
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США
Продукция
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
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