У гиперзвукового "Циркона" появится новая версия

Гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" морского базирования получит сухопутную версию. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ.

- По плану идут работы по другим системам: межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования, беспилотному подводному аппарату межконтинентальной дальности "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", - рассказал глава государства.

Путин отметил, что впервые в истории Россия оказалась впереди США в разработке новейших вооружений.

Выступление президента на коллегии Минобороны - первое упоминание о сухопутной версии "Циркона". До этого речь шла лишь о морском варианте ракеты, который продолжает испытания. Известно, что "Циркон" способен разгоняться до девяти Махов (порядка 10 тысяч километров в час), дальность полета ракеты превышает тысячу километров. Новым оружием планируется оснастить ракетные крейсера, атомные подводные лодки и другие корабли.

Антон Валагин