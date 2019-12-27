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ЦАМТО

До конца года в танковую армию ЗВО поступит партия БЛА "Орлан-10" и "Элерон-3"

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БЛА "Элерон-3СВ"
БПЛА "Элерон-3СВ".
Источник изображения: http://tass.ru/

ЦАМТО, 26 декабря. Партия БЛА "Орлан-10" и "Элерон-3" до конца текущего года поступит на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской и Нижегородской области.

БЛА будут применяться для дораздведки целей в ходе тактических учений, мониторинга мероприятий боевой подготовки, в случае необходимости возможно использование дронов в пожароопасный период для наблюдения за лесопожарной обстановкой.

"Орлан" и "Элерон" созданы для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Являются одними из основных летательных аппаратов Вооруженных Сил России. Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты.

В составе комплекса – рабочие места операторов, оборудование радиоканалов управления и передачи данных, оборудование для технического обслуживания и обеспечения старта беспилотного летательного аппарата, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Орлан-10
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