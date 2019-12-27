Более 100 новейших колесных дорожных машин поступило в РВСН за последние три года

ЦАМТО, 26 декабря. В 2020 году в инженерные подразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) существенно увеличатся темпы поставок специальной техники.

В этом году в РВСН поступило около 30 ед. колесной дорожной техники (КДМ), а за последние три года – более 100 таких машин.

Новейшая КДМ, разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит пять образцов инженерной техники, предназначенных для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Возможности КДМ позволяют заменить устаревающие гусеничные и колесные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину УДМ.

По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию на машине сменного оборудования военнослужащие смогут проводить погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчевку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий.

Наряду с КДМ в РВСН поступают инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.