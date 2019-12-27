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ТАСС

Источник: затонувший с подлодкой в Севастополе док поднимут в течение полугода

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Плавучий док ПД-16 в Южной бухте Севастополя, затонувший в ночь на 16 декабря со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380
Плавучий док ПД-16 в Южной бухте Севастополя, затонувший в ночь на 16 декабря со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По словам собеседника ТАСС, один из научно-исследовательских институтов ВМФ делает план судоподъема

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. До шести месяцев уйдет на работы по подъему затонувшего в Севастополе плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Крыма.

"В настоящее время один из научно-исследовательских институтов ВМФ делает план судоподъема. Практические работы могут занять до шести месяцев", - сказал собеседник агентства.

15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул ПД-16 со списанной подлодкой Черноморского флота Б-380. После инцидента подлодка Б-380 поднялась на поверхность и позднее была отбуксирована в безопасное место.

Док ПД-16 эксплуатируется со времен Великой Отечественной войны. Во время ЧП экипаж дока боролся за его живучесть до тех пор, пока судно не получило сильный крен.

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