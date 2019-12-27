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ТАСС

Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Контракт на поставку в Вооруженные силы России первых двух истребителей пятого поколения был подписан Минобороны и ПАО "Сухой" в августе 2018 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году. Об этом сообщил в четверг генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в материале РБК.

"В 2020 году нам предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли <…> Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57. Конечно же, это очень ответственные задачи, которые мобилизуют по-настоящему", - сказал он, комментируя планы на следующий год.

Контракт на поставку в Вооруженные силы России первых двух Су-57 был подписан Министерством обороны России и ПАО "Сухой" 22 августа 2018 года в Кубинке в рамках форума "Армия". Тогда замглавы военного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что первый серийный Су-57 из 15 намеченных к поставке планируется передать военным в 2019 году. В рамках форума "Армия-2019" Минобороны подписало новый контракт с холдингом на изготовление и поставку 76 многоцелевых истребителей Су-57 для нужд Минобороны РФ.

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