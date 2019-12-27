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ТАСС

В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку проекта 636.3 "Волхов"

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Всего для Тихоокеанского флота на "Адмиралтейских верфях" построят шесть подлодок этого проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Волхов" спущена на воду на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.

"Лодки этой серии уже не раз показали свои возможности в боевых условиях, подтвердили тактико-технические характеристики", - сказал на церемонии генеральный директор предприятия Александр Бузаков.

Командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота, в состав которого войдет "Волхов", Владимир Якушев также поблагодарил работников предприятия. "Вашим трудом укрепляется мощь Военно-морского флота <...> Экипажи готовы к боевому применению и эксплуатации этих подводных лодок", - заверил он.

Всего для Тихоокеанского флота на "Адмиралтейских верфях" будет построено шесть подлодок проекта 636.3. Первая из них - "Петропавловск-Камчатский" - уже передана флоту в ноябре. Ранее серия из шести таких подлодок была построена для Черноморского флота. Как сообщали источники ТАСС в кораблестроительной отрасли, также рассматривается вопрос строительства субмарин этого типа для Балтийского флота. В декабре Бузаков сообщал, что "Адмиралтейские верфи" рассчитывают заключить соответствующий контракт в 2020 году и приступить к его реализации в 2021 году.

Подлодки проекта 636.3 (по кодификации НАТО - Improved Kilo-II) имеют длину 74 м, их максимальное водоизмещение превышает 3900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения 240 м и предельную - 300 м. Дальность хода 636.3 составляет до 7500 миль. Основное вооружение подводных лодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения.

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2020-й год
636.3
877 Палтус
NATO
БФ
Калибр КР
ТОФ
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