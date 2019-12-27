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Военное обозрение

США усиливают слежение за КНДР в ожидании "рождественского подарка"

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты и их союзники внимательно наблюдают за действиями Северной Кореи и готовы дать ответ в случае угрожающего "рождественского подарка" от Пхеньяна. Об этом пишет "Ренхап" в четверг.

По данным издания, США и Южная Корея значительно усилили бдительность в отношении Северной Кореи из-за возможных провокаций с ее стороны. По словам военного источника издания, Пхеньян может произвести запуск МБР с подводной лодки или с наземной установки. Не исключаются и другие виды провокаций.

В настоящее время за КНДР ведут наблюдение наземные радары Green Pine, около побережья размещен эсминец с системой "Aegis", а также радиолокационной системой SPY-1D. В воздухе постоянно находятся самолеты разведки Южной Кореи и США.

Как отмечается, США увеличили количество вылетов самолетов радиоэлектронной разведки - RC-135W и RC-135S, самолетов управления нанесением ударов E-8C Joint STARS, а также стратегических беспилотников RQ-4A Global Hawk. Ежедневно рядом с КНДР находится три-четыре американских разведчика. Дозаправку в воздухе обеспечивает самолет-заправщик KC-135R ВВС США.

Ранее в Пхеньяне заявили, что если США не пойдут на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова, то их ждет "рождественский подарок".

В свою очередь Пхеньян обрушился с критикой на Сеул и Вашингтон из-за слежки.

Мы полностью готовы к любым ситуациям, независимо от того, в каком направлении пойдет репрессивная схема США против Северной Кореи. Мы внимательно следим за провокационными планами враждебных сил. Они должны знать, что наше терпение тоже имеет предел

- пишет северокорейское издание Meari.

Пхеньян призвал Сеул "к сдержанности" и предупредил о последствиях, которые могут последовать из-за помощи США.

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КНДР
США
Южная Корея
Продукция
E-8 JSTARS
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