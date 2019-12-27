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Военно-промышленный курьер

Россия настаивает на продлении ДСНВ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия официально предложила США возобновить переговоры по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Мы по закрытой линии, по дипломатическим каналам официально предложили американцам немедленно начать обсуждение в соответствии со статьёй, которая предусматривает это в самом договоре, - вопроса продления", - цитирует Интерфакс дипломата.

По его словам, к настоящему времени ответ не поступил.

Ранее Рябков заявил о готовности России обсуждать с американской стороной возможность включения в будущий договор об СНВ систем "Кинжал" и "Посейдон".

В начале декабря в Госдепартаменте не исключили продления Вашингтоном ДСНВ.

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
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