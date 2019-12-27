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Российские войска ПВО отмечают профессиональный праздник

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Источник изображения: vpk-news.ru

26 декабря в Вооруженных Силах РФ отмечается День войсковой противовоздушной обороны (ПВО). В этот день в соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 13 (26) декабря 1915 г. № 368 началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям.

В современных условиях воинские формирования войсковой ПВО предназначены для прикрытия группировок войск и объектов войскового тыла, важных объектов инфраструктуры государства, находящихся в полосе ответственности общевойскового командующего. 

В условиях бурного развития средств воздушно-космического нападения армий иностранных государств соединения, воинские части и подразделения ПВО стали неотъемлемой составной частью общевойсковых формирований от тактического до оперативно-стратегического уровня.

Ведется ряд прорывных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию оружия нового поколения. Базовыми направлениями технологической основы таких работ являются микроэлектроника, информатика и робототехника. 

В целом разработку нового поколения вооружения и военной техники войсковой ПВО планируется проводить с учетом жестких требований по их унификации и стандартизации. При этом значительные денежные средства предусматривается направить на создание единых унифицированных ЗРС (ЗРК), средств радиотехнической разведки, РЭБ, радиолокации и АСУ. 

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