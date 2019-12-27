Замглавы Генштаба ВС обжаловал в суде вышестоящей инстанции арест своего имущества

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Об этом 26 декабря ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Среди арестованного имущества земельные участки и объекты недвижимости Арсланова, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей. Арест имущества проведен в качестве обеспечительной меры по уголовному делу по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), в котором обвиняют замглавы Генштаба", - сказал он.

По словам источника агентства, в настоящий момент Арсланов обжаловал в суде вышестоящей инстанции арест имущества, поэтому решение пока не вступило в силу. Также собеседник агентства добавил, что Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, однако сейчас ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет.

17 октября Арсланову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по так называемому делу "Воентелекома". Отмечалось, что он обвиняется в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.