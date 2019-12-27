Российские военные перерезали путь доставки оружия сирийским террористам

Российская военная полиция заняла опорный пункт на севере Сирии, который всего несколько дней назад оставили американцы.

Он расположен на пересечении стратегически важных дорог, которые соединяют город Ракку с центральной частью арабской республики и населенными пунктами в долине реки Евфрат. На здании установили российский флаг. Сразу же началось патрулирование окрестностей.

По данным сирийских властей, пока пункт контролировали американцы, боевикам удавалось перевозить по ближайшим дорогам оружие и боеприпасы.

Террористы захватили Ракку в 2013 году и в 2014 провозгласили ее столицей запрещенной группировки ИГИЛ. Из города бежали 250 тысяч человек. Во время освобождения западная коалиция во главе с США практически сравняла жилые кварталы с землей: разрушено 80% домов. В руинах и многие предприятия, сообщает 1 канал.