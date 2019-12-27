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Российские военные перерезали путь доставки оружия сирийским террористам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская военная полиция заняла опорный пункт на севере Сирии, который всего несколько дней назад оставили американцы.

Он расположен на пересечении стратегически важных дорог, которые соединяют город Ракку с центральной частью арабской республики и населенными пунктами в долине реки Евфрат. На здании установили российский флаг. Сразу же началось патрулирование окрестностей. 

По данным сирийских властей, пока пункт контролировали американцы, боевикам удавалось перевозить по ближайшим дорогам оружие и боеприпасы. 

Террористы захватили Ракку в 2013 году и в 2014 провозгласили ее столицей запрещенной группировки ИГИЛ. Из города бежали 250 тысяч человек. Во время освобождения западная коалиция во главе с США практически сравняла жилые кварталы с землей: разрушено 80% домов. В руинах и многие предприятия, сообщает 1 канал. 

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Страны
Россия
Сирия
США
Компании
ВПВС РФ
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