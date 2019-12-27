Новые китайские ракеты достанут любую точку в США

Китай в заливе Бохайвань на северо-западе страны провел испытание ракеты JL-3, которая способна "поразить ядерной боеголовкой цели на всей территории Соединённых Штатов". Об этом пишет The Washington Times.

Источники издания в Пентагоне говорят, что Китай провел летные испытания своей новой баллистической ракеты морского базирования. Это зафиксировали спутники, по которым Минобороны США и отслеживало траекторию полета ракеты.

Китай представил свои новые ракеты еще в октябре. Базироваться они будут на атомных подлодках.