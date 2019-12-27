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Военно-промышленный курьер

Новые китайские ракеты достанут любую точку в США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китай в заливе Бохайвань на северо-западе страны провел испытание ракеты JL-3, которая способна "поразить ядерной боеголовкой цели на всей территории Соединённых Штатов". Об этом пишет The Washington Times.

Источники издания в Пентагоне говорят, что Китай провел летные испытания своей новой баллистической ракеты морского базирования. Это зафиксировали спутники, по которым Минобороны США и отслеживало траекторию полета ракеты.

Китай представил свои новые ракеты еще в октябре. Базироваться они будут  на атомных подлодках.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Ядерный щит
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