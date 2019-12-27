"Тайфун" для ВДВ превосходит все аналоги

Командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ отметил, что машину оснастили передовыми технологиями.

Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" является уникальной машиной, считает командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ, генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Это машина высокозащищенная, в которую внедрены самые современные технологии, в том числе и по применению вооружения", - рассказал он в эфире Звезды.

Командующий подчеркнул: защищенный автомобиль специального назначения отработан специально для воздушно-десантных войск. Машина превосходит все зарубежные аналоги.

Сейчас завершаются государственные испытания "Тайфуна". Уже в следующем году он поступит на вооружение десантно-штурмовых соединений.