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"Тайфун" для ВДВ превосходит все аналоги

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Источник изображения: vpk-news.ru

Командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ отметил, что машину оснастили передовыми технологиями.

Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" является уникальной машиной, считает командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ, генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Это машина высокозащищенная, в которую внедрены самые современные технологии, в том числе и по применению вооружения", - рассказал он в эфире Звезды.

Командующий подчеркнул: защищенный автомобиль специального назначения отработан специально для воздушно-десантных войск. Машина превосходит все зарубежные аналоги.

Сейчас завершаются государственные испытания "Тайфуна". Уже в следующем году он поступит на вооружение десантно-штурмовых соединений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Тайфун
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