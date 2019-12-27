Испытания новейшей системы ПВО показали на видео

В честь Дня войсковой противовоздушной обороны Минобороны России опубликовало видео тестирования новейшей зенитной системы "Гибка-С".

- Государственные испытания комплекса успешно завершены. Опытные образцы машины разведки и управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков зенитчиков с установкой для ПЗРК подтвердили заданные характеристики, - рассказали в военном ведомстве.

"Гибка-С" - сухопутный вариант системы ПВО малой дальности, разработанной для катеров и кораблей малого водоизмещения. Он использует существующие ПЗРК с расширением их боевых возможностей за счет отдельного оптико-электронного модуля поиска целей и выдачи целеуказаний. Им стала также хорошо известная в войсках портативная РЛС "Гармонь". Ее антенна размещается на крыше машины разведки и управления, автоматика способна управлять шестью боевыми машинами с пусковыми установками ракет.

Для испытаний аппаратуру "Гибки-С" разместили на броневиках "Тигр". Комплекс совместим как с ПЗРК прежнего поколения "Игла-С", так и с новейшей "Вербой". В последнем комплексе усилена возможность поражения малозаметных и компактных целей: крылатых ракет, беспилотников, - за счет новой головки самонаведения, работающей в трех диапазонах: радиолокационном, оптическом и инфракрасном.

Преимуществом новой системы ПВО является ее простота, низкая цена - комплекс состоит из серийных компонентов, - и гибкость использования. Броневики с ПЗРК на крыше способны вести огонь в движении, а при необходимости стрелки-зенитчики могут быстро снять "Иглы" и "Вербы" с турелей и рассыпаться по местности, продолжая получать целеуказания от командной машины.

Антон Валагин