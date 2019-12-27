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ТАСС

"Ларос" может испытать возвращаемую ступень ракеты на полигоне Роскосмоса или Минобороны

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Орбитальная ракета «ЛАРОС-РН2»
Орбитальная ракета «ЛАРОС-РН2».
Источник изображения: 3dnews.ru

Испытания могут пройти в 2020 или 2021 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российская частная компания "Ларос" рассчитывает в 2020 или 2021 году провести испытания возвращаемой ступени своей будущей многоразовой ракеты на одном из полигонов Роскосмоса или Минобороны. Об этом сообщил ТАСС владелец компании бизнесмен Олег Ларионов.

"Планируем в следующем или в 2021 году отработать динамическую посадку (ракета садится на хвост за счет работы двигателя - прим. ТАСС) первой ступени суборбитальной ракеты на одном двигателе тягой 500 кг", - сказал Ларионов. Он уточнил, что "ступень будет взлетать до высоты 4-5 километров, после чего должна вернутся к месту старта, совершив посадку на специально подготовленную площадку".

По словам бизнесмена, "для этих испытаний мы рассчитываем использовать один из полигонов Роскосмоса или Минобороны, ведутся переговоры".

Ларионов добавил, что, возможно, госкорпорация "Роскосмос" заинтересуется проведением испытаний возвращаемой ступени с динамической посадкой и окажет содействие.

Ранее владелец "Ларос" сообщил ТАСС, что в первом квартале 2020 года компания собирается провести первые огневые испытания собственного жидкостного ракетного двигателя на перекиси водорода и керосине тягой 20 кг. Прожиги двигателя пройдут на мобильном стенде, собранном компанией самостоятельно.

В перспективе "Ларос" будет отрабатывать сначала запуски суборбитальной ракеты, а затем и старты сверхлегкой орбитальной ракеты, которая должна будет выводить на орбиту микроспутники массой 200 кг.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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