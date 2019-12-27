Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"

Минобороны опубликовало видео государственных испытаний нового мобильного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Гибка-С", созданного для Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля "Тигр-М".

В Минобороны отметили, что "Гибка-С" обеспечивает дистанционный пуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных ракетных комплексов отечественного производства.

Также уточняется, что данный комплекс функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.

Испытания "Гибка-С" завершились на прошлой неделе.

Анастасия Воробьева