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Деловая газета "Взгляд"

Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"

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БМО «Гибка-С»
Боевая машина отделения (БМО) отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Гибка-С» разработки АО "Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“.
Источник изображения: АО "Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“

Минобороны опубликовало видео государственных испытаний нового мобильного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Гибка-С", созданного для Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля "Тигр-М".

В Минобороны отметили, что "Гибка-С" обеспечивает дистанционный пуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных ракетных комплексов отечественного производства.

Также уточняется, что данный комплекс функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.

Испытания "Гибка-С" завершились на прошлой неделе.


Анастасия Воробьева

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гибка-С
Тигр-М
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