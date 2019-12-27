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Деловая газета "Взгляд"

Новейшую российскую винтовку ORSIS-375CT захотели испытать несколько стран

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Винтовка Т-5000
Винтовка Т-5000.
Источник изображения: iz.ru

Зарубежные заказчики направили запрос на испытания российской снайперской винтовки с повышенной дальностью поражения ORSIS-375CT, заявил официальный представитель компании ORSIS ("Промтехнология").

"На 2020 год подписаны меморандумы о намерениях, по которым поставки винтовок Т-5000, карабинов K-15М и Р-18М могут вдвое превысить показатели 2019 года. Наибольший интерес проявляют страны Ближнего Востока, АТР, а также большой спрос создают тендеры, проводимые в Индии. Получены письма от международных заказчиков с просьбой провести скорейшие испытания новых образцов ORSIS-375CT, ORSIS AR-15J в калибре 7,62х39 в 2020 году", – передает РИА "Новости" слова представителя компании.

В ORSIS отметили, что в 2019 году компания экспортировала продукцию в девять стран, успешно выполнив 15 экспортных контрактов. География поставок равномерно распределилась между странами АТР, Африки и СНГ.

Напомним, 27 ноября гендиректор фирмы ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин рассказал, что в России создана и успешно прошла испытания новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000-ORSIS-375CT с увеличенной до 2 тыс. метров дальностью поражения.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Промтехнологии ГК
Проекты
2020-й год
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