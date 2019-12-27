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Интерфакс-АВН

Расчеты "Бук-М2" в Сибири отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника

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Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2"
Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Новосибирск. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, отразили воздушную атаку на военный объект в ходе учений на полигоне "Бийский", сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.

По замыслу учений, противник спланировал уничтожение особо важного объекта инфраструктуры ударом авиации. Для прикрытия воздушного пространства были направлены расчеты ЗРК "Бук-М2".

Военнослужащие выполнили многокилометровый марш на боевых машинах, в ходе которого отразили нападение диверсантов условного противника на колонну военной техники.

"Расчеты произвели обнаружение многочисленных высокоманевренных объектов на различных высотах и, впоследствии, произвели их уничтожение электронными пусками", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие отработали действия по воздушной разведке и определению степени опасности целей, а также отразили ночное нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на места дислокации ЗРК.

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