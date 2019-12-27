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Военное обозрение

"Соответствует стандартам НАТО": На Украине испытали 155-мм САУ "Богдана"

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Источник изображения: topwar.ru

Сообщается о проведении на территории Украины испытаний самоходной гаубицы "Богдана". Это самоходная артиллерийская установка с орудием калибра 155 мм.

Испытания самоходной гаубицы "Богдана" прошли на полигоне в Днепропетровской области. На "нулевом" этапе испытаний самоходное оружие проверяли гидровыстрелом (гидрообстрелом).

После этого на испытаниях использовались так называемые инертные боеприпасы, затем перешли к тестированию "Богданы" с помощью боевых.

На Украине сразу же решили акцентировать внимание на том, что самоходная артустановка "Богдана" "соответствует стандартам НАТО". Имеется в виду калибр САУ.

Утверждается, что в ходе испытаний были подтверждены возможности САУ по осуществлению огня в темпе до 6 выстрелов в минуту.

Максимальная дальность при выполнении стрельб активно-реактивным снарядом составляет 60 км.

Нужно отметить, что "Богдана" является совместной разработкой компании "Украинская бронетехника" и КЗТС (Краматорского завода тяжёлого станкостроения). В качестве шасси для гаубицы выступает автомобильная платформа КрАЗ-63221 с колёсной формулой 6х6. При этом кабина автомобиля бронируется. На том же шасси перевозится контейнер с 20 боеприпасами.

Гаубица оснащена АСН (автоматическая система наведения) на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM.

Испытание проводилось с выполнением выстрелов без наличия людей в кабине самоходной установки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Siemens
КрАЗ-6322
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