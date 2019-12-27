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Деловая газета "Взгляд"

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

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Халил Арсланов
Халил Арсланов.
Источник изображения: mitropolia.spb.ru

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Среди арестованного имущества земельные участки и объекты недвижимости Арсланова, общая стоимость которых составляет несколько млн руб. Арест имущества проведен в качестве обеспечительной меры по уголовному делу по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), в котором обвиняют замглавы Генштаба", – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что в сейчас Арсланов обжаловал в суде вышестоящей инстанции арест своего имущества. "Поэтому в силу решение об аресте не вступило", – сказал он.

Источник добавил, что Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС России, однако сейчас ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет.

Напомним, в октябре СМИ сообщили, что Главное военно-следственное управление СК России предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу "Воентелекома".



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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