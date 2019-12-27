Центральный военный округ показал работу лучшей зенитной бригады

Центральный военный округ (ЦВО) впервые показал учения боевой зенитной бригады, которая 11 лет подряд показывает лучшие результаты на стрельбах.

Видео опубликовано ко Дню войсковой противовоздушной обороны, который отмечается 26 декабря.

Бригада дислоцирована в Пензенской области. Ее расчеты ежедневно несут боевое дежурство в регионе. На кадрах запечатлена стрельба из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2".

Кроме того, показана отработка на учебно-методическом комплексе нормативов по приведению в боевое положение переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", пишет РЕН ТВ.

25 декабря начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал, что в России разрабатываются комплексы ПВО на новых физических принципах.

Кроме того, он отметил, что в ходе экспериментов ЗРК С-300В4 сбили гиперзвуковые цели.