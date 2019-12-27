Войти
Российская газета

На камчатке военные выследили "вражескую" подлодку с самолета

27
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ВВО по ТОФ

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н отыскали и классифицировали подводную лодку условного противника, а после установили за ней слежение. Эта операция прошла в ходе учений Тихоокеанского флота на Камчатке.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ, для того, чтобы выследить вражескую подлодку, военные использовали радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения. На тренировке было также отработано применение противолодочного оружия.

Экипажи Ил-38Н совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Кроме того, во время учебно-тренировочных полетов провели разведку ледовой обстановки в интересах гражданского судоходства.


Дина Непомнящая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Компании
ГосОрВД
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
02.05.2019
Российские противолодочные самолеты отработали перелет с Камчатки в Арктику
29.03.2018
Российские истребители отразили воздушную атаку на учениях в Арктике
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
17.08.2017
Летчики Тихоокеанского флота отработали на Камчатке полеты во время циклона
04.06.2014
В этом году Тихоокеанский флот ждет техническое обновление и пополнение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М