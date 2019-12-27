Контракт на военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А будет перезаключен

Как сообщила газета "Ведомости" в материале Ивана Сафронова "Минобороны пересмотрит один из самых проблемных контрактов. Военные купят меньше транспортных самолетов Ил-76МД-90А, но за более высокую цену", Министерство обороны Российской Федерации планирует заключить новый долгосрочный (до окончания госпрограммы вооружения в 2027 году) контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, сообщил изданию "Оборона России" замминистра по вооружению Алексей Криворучко. В первом полугодии 2019 года Минобороны, Минпромторг и ФАС завершили анализ экономического обоснования изменения цены серийного самолета Ил-76МД-90А и его стоимость до 2020 года признана обоснованной, отметил он, но других деталей нового контракта не привел. Представитель Объединенной авиастроительной корпорации от комментариев воздержался.

Второй построенный в 2019 году на АО "Авииастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0203). Ульяновск, октябрь 2019 года (с) АО "Авиастар-СП"

Контракт 2012 г. на 39 Ил-76 на сумму около 140 млрд руб., который фактически не выполнен, будет перезаключен с повышением цены машин, что сделает производство экономически обоснованным за счет снижения их числа при сохранении общей суммы контракта, говорит собеседник в промышленности. В 2020 г. ульяновский "Авиастар-СП" выпустит еще несколько машин по старой цене, а начиная с 2021 г. станет действовать новая цена, которая "в большей степени соответствует реалиям". При этом военные получат, включая уже произведенные машины, порядка 25-28 транспортников, полагает человек в авиапроме: увеличить цену без общего снижения закупаемых машин невозможно. По его словам, производственные мощности "Авиастара" позволяют изготавливать 8-10 бортов ежегодно, в то время как по госпрограмме вооружений до 2027 г. темпы производства составляют не более трех самолетов в год.

Новый контракт на Ил-76МД-90А, скорее всего, будет заключен в I квартале 2020 г., говорит человек, близкий к Минобороны. По контракту 2012 г. военно-транспортная авиация получила только четыре самолета, а пятый несколько недель назад прошел покраску и будет введен в состав 235-го военно-транспортного авиаполка 18-й военно-транспортной авиадивизии либо в конце декабря, либо в начале 2020 г. Кроме того, за рамками контракта 2012 г. построено еще пять прототипов и опытных машин, включая прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.

Срыв контракта произошел как из-за тяжелого финансового состояния "Авиастара", так и из-за неверных данных, использованных в расчетно-калькуляционных материалах. Зафиксированная в контракте цена одного самолета составила 3,5 млрд руб., в то время как реальная его стоимость достигала 4,9 млрд, поясняет человек в авиапромышленности: из-за этого завод имел убыток более 1 млрд руб. с каждого собранного борта.

Сложности с Ил-76МД-90А связаны со слабым освоением производства на "Авиастаре", каждый самолет у завода выходит золотым, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. При этом снижение общего количества закупаемых транспортников не так критично - состояние и количество старых Ил-76 позволяет их эксплуатировать и далее, отмечает эксперт.