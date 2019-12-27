Войти
bmpd.livejournal.com

Контракт на военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А будет перезаключен

27
0
0

Как сообщила газета "Ведомости" в материале Ивана Сафронова "Минобороны пересмотрит один из самых проблемных контрактов. Военные купят меньше транспортных самолетов Ил-76МД-90А, но за более высокую цену", Министерство обороны Российской Федерации планирует заключить новый долгосрочный (до окончания госпрограммы вооружения в 2027 году) контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, сообщил изданию "Оборона России" замминистра по вооружению Алексей Криворучко. В первом полугодии 2019 года Минобороны, Минпромторг и ФАС завершили анализ экономического обоснования изменения цены серийного самолета Ил-76МД-90А и его стоимость до 2020 года признана обоснованной, отметил он, но других деталей нового контракта не привел. Представитель Объединенной авиастроительной корпорации от комментариев воздержался.

Второй построенный в 2019 году на АО "Авииастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0203). Ульяновск, октябрь 2019 года (с) АО "Авиастар-СП"

Контракт 2012 г. на 39 Ил-76 на сумму около 140 млрд руб., который фактически не выполнен, будет перезаключен с повышением цены машин, что сделает производство экономически обоснованным за счет снижения их числа при сохранении общей суммы контракта, говорит собеседник в промышленности. В 2020 г. ульяновский "Авиастар-СП" выпустит еще несколько машин по старой цене, а начиная с 2021 г. станет действовать новая цена, которая "в большей степени соответствует реалиям". При этом военные получат, включая уже произведенные машины, порядка 25-28 транспортников, полагает человек в авиапроме: увеличить цену без общего снижения закупаемых машин невозможно. По его словам, производственные мощности "Авиастара" позволяют изготавливать 8-10 бортов ежегодно, в то время как по госпрограмме вооружений до 2027 г. темпы производства составляют не более трех самолетов в год.

Новый контракт на Ил-76МД-90А, скорее всего, будет заключен в I квартале 2020 г., говорит человек, близкий к Минобороны. По контракту 2012 г. военно-транспортная авиация получила только четыре самолета, а пятый несколько недель назад прошел покраску и будет введен в состав 235-го военно-транспортного авиаполка 18-й военно-транспортной авиадивизии либо в конце декабря, либо в начале 2020 г. Кроме того, за рамками контракта 2012 г. построено еще пять прототипов и опытных машин, включая прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.

Срыв контракта произошел как из-за тяжелого финансового состояния "Авиастара", так и из-за неверных данных, использованных в расчетно-калькуляционных материалах. Зафиксированная в контракте цена одного самолета составила 3,5 млрд руб., в то время как реальная его стоимость достигала 4,9 млрд, поясняет человек в авиапромышленности: из-за этого завод имел убыток более 1 млрд руб. с каждого собранного борта.

Сложности с Ил-76МД-90А связаны со слабым освоением производства на "Авиастаре", каждый самолет у завода выходит золотым, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. При этом снижение общего количества закупаемых транспортников не так критично - состояние и количество старых Ил-76 позволяет их эксплуатировать и далее, отмечает эксперт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Компании
Авиастар-СП
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОАК
ФАС
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.12.2019
Минобороны до конца года заключит новый контракт на поставку Ил-76МД-90А
06.12.2017
Тяга на большие деньги
12.01.2016
«Авиастар»: заводская зарисовка
25.11.2013
Возрождение Ил-76 в новом облике
11.07.2013
В Ульяновске построят топливозаправщик на базе Ил-76МД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М