В воздухе четвертый МС-21

Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), 25 декабря 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) состоялся первый полет четвертого самолёта МС-21-300, предназначенного для лётных испытаний.

Четвертый летный опытный образец самолета МС-21-300 (серийный номер 21006/МС.0006, регистрационный номер 73056) в первом полете. Самолет пока что неокрашен. Иркутск, 25.12.2019 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Продолжительность полета составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте порядка 3000 метров при скорости около 500 км/час.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей, Героев России Романа Таскаева и Олега Мутовина. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме.

При постройке машины учтены результаты летных и наземных испытаний первых опытных самолетов МС-21-300.

Со стороны bmpd напомним, что первый первый опытный образец перспективного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 (серийный номер 21001/МС.0001, регистрационный номер 73051, бортовой номер "001") совершил первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года.

Второй опытный образец самолета МС-21-300 (серийный номер 21003/МС.0003, регистрационный номер 73053, бортовой номер "002") совершил там первый полет 12 мая 2018 года.

Третий опытный образец самолета МС-21-300 (серийный номер 21004/МС.0004, регистрационный номер 73054) совершил там первый полет 16 марта 2019 года.

Четвертый летный опытный образец самолета МС-21-300 (серийный номер 21006/МС.0006, регистрационный номер 73056) в первом полете. Самолет пока что неокрашен. Иркутск, 25.12.2019 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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