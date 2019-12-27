День войск противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ

Источник изображения: topwar.ru

Помимо войск ПВО, которые структурно относятся к ВКС РФ (как сегмент ПВО-ПРО), в составе Вооружённых сил России имеется и другие войска противовоздушной обороны. Речь идёт о войсках ПВО Сухопутных войск страны.

Это особый род войск, который предназначен для того, чтобы прикрывать объекты и подразделения (соединения), включая те, которые находятся на марше, Сухопутных войск РФ от воздействия авиации и ракетной составляющей того или иного противника. Сегодня войска ПВО Сухопутных войск РФ отмечают свой профессиональный праздник.

Малой эмблемой войск ПВО Сухопутных войск является перекрестие пушки и трёх стрел, символизирующее возможность использования в отношении противника в том числе ракетно-пушечного вооружения.

26 декабря в качестве дня войск ПВО СВ выбрана отнюдь не случайно. Дело в том, что именно в этот день (13 декабря по старому стилю) в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, начальником штаба Верховного Главнокомандующего генералом Михаилом Алексеевым был издан приказ №368. На основании этого приказа предписывалось формирование специальных батарей (по 4 лёгких орудия в каждой) для ведения огня по неприятельской авиации.

Фактически в едином виде система ПВО просуществовала вплоть до 1941 года, пережив как таковая Российскую империю. А осенью 1941-го в СССР произошло разделение системы противовоздушной обороны на войсковую и территориальную.

Войска ПВО Сухопутных войск появились в августе 1958 года.

Сегодня войска ПВО СВ проходят серьёзную модернизацию. Они оснащаются различными зенитными ракетными и ракетно-пушечными комплексами, включая комплексы для выполнения задач в условиях Крайнего Севера. Речь идёт в том числе о ЗРК "Тор-М2ДТ". На неделе стало известно о завершении госиспытаний новейшего комплекса "Гибка-С", который позволяет отрабатывать стрельбу по воздушным целям на скорости шасси на базе автомобиля "Тигр" на скорости до 30 км/ч. В арсенале войск - также переносные зенитные ракетные комплексы высокой эффективности.

"Военное обозрение" поздравляет военнослужащих и ветеранов войск ПВО СВ с профессиональным праздником!