Войти
Военное обозрение

День войск противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ

32
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Помимо войск ПВО, которые структурно относятся к ВКС РФ (как сегмент ПВО-ПРО), в составе Вооружённых сил России имеется и другие войска противовоздушной обороны. Речь идёт о войсках ПВО Сухопутных войск страны.

Это особый род войск, который предназначен для того, чтобы прикрывать объекты и подразделения (соединения), включая те, которые находятся на марше, Сухопутных войск РФ от воздействия авиации и ракетной составляющей того или иного противника. Сегодня войска ПВО Сухопутных войск РФ отмечают свой профессиональный праздник.

Малой эмблемой войск ПВО Сухопутных войск является перекрестие пушки и трёх стрел, символизирующее возможность использования в отношении противника в том числе ракетно-пушечного вооружения.

26 декабря в качестве дня войск ПВО СВ выбрана отнюдь не случайно. Дело в том, что именно в этот день (13 декабря по старому стилю) в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, начальником штаба Верховного Главнокомандующего генералом Михаилом Алексеевым был издан приказ №368. На основании этого приказа предписывалось формирование специальных батарей (по 4 лёгких орудия в каждой) для ведения огня по неприятельской авиации.

Фактически в едином виде система ПВО просуществовала вплоть до 1941 года, пережив как таковая Российскую империю. А осенью 1941-го в СССР произошло разделение системы противовоздушной обороны на войсковую и территориальную.

Войска ПВО Сухопутных войск появились в августе 1958 года.

Сегодня войска ПВО СВ проходят серьёзную модернизацию. Они оснащаются различными зенитными ракетными и ракетно-пушечными комплексами, включая комплексы для выполнения задач в условиях Крайнего Севера. Речь идёт в том числе о ЗРК "Тор-М2ДТ". На неделе стало известно о завершении госиспытаний новейшего комплекса "Гибка-С", который позволяет отрабатывать стрельбу по воздушным целям на скорости шасси на базе автомобиля "Тигр" на скорости до 30 км/ч. В арсенале войск - также переносные зенитные ракетные комплексы высокой эффективности.

"Военное обозрение" поздравляет военнослужащих и ветеранов войск ПВО СВ с профессиональным праздником!

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Гибка-С
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
04.05.2017
Минобороны проведет трансляцию ночной репетиции Парада Победы в "Одноклассниках"
06.06.2016
«Казахстан не складывает все яйца в одну корзину»
05.05.2015
Минобороны РФ впервые опубликовало фото новейших образцов техники
05.05.2009
"Айдеф-2009" завершилась в Турции триумфом российского "Корнета" - "Рособоронэкспорт"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М