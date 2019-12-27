США намерены разместить войска на Крите

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Соединенные Штаты добились своего – американские военные объекты с высокой долей вероятности в скором времени должны покрыть остров Крит, что позволит контролировать восточную часть Средиземного моря.

Вашингтон в последнее время изучал различные варианты, намереваясь перебросить свои войска в этот регион. Ранее, в конце 2018 года, российский МИД предостерегал Республику Кипр от размещения подразделений американской армии.

Поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре.

В ответ было заявлено о том, что "мы не ищем милитаризации". Не сумев пробиться на Кипр, Пентагон нашел обходной маршрут.

На фоне эскалации напряжённости между Грецией и Турцией 5 октября было скорректировано соглашение о сотрудничестве в области обороны, заключенное между Афинами и Вашингтоном. Однако детали внесенных поправок были неизвестны до последнего времени.

Они были раскрыты лишь после внесения 23 декабря соответствующего законопроекта в греческий парламент на утверждение. По существу, новые договоренности позволят американским военным использовать все греческие военные объекты, расположенные на острове Крит. Как полагают эксперты, в условиях нарастания конфликта Афин с Анкарой ратификация носит формальный характер.

При этом следует отметить, что сорвавшееся размещение войск на Кипре, который является "подбрюшьем" Леванта, было бы более выгодным со стратегической точки зрения.