Войти
Военное обозрение

США намерены разместить войска на Крите

24
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты добились своего – американские военные объекты с высокой долей вероятности в скором времени должны покрыть остров Крит, что позволит контролировать восточную часть Средиземного моря.

Вашингтон в последнее время изучал различные варианты, намереваясь перебросить свои войска в этот регион. Ранее, в конце 2018 года, российский МИД предостерегал Республику Кипр от размещения подразделений американской армии.

Поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре.

В ответ было заявлено о том, что "мы не ищем милитаризации". Не сумев пробиться на Кипр, Пентагон нашел обходной маршрут.

На фоне эскалации напряжённости между Грецией и Турцией 5 октября было скорректировано соглашение о сотрудничестве в области обороны, заключенное между Афинами и Вашингтоном. Однако детали внесенных поправок были неизвестны до последнего времени.

Они были раскрыты лишь после внесения 23 декабря соответствующего законопроекта в греческий парламент на утверждение. По существу, новые договоренности позволят американским военным использовать все греческие военные объекты, расположенные на острове Крит. Как полагают эксперты, в условиях нарастания конфликта Афин с Анкарой ратификация носит формальный характер.

При этом следует отметить, что сорвавшееся размещение войск на Кипре, который является "подбрюшьем" Леванта, было бы более выгодным со стратегической точки зрения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Кипр
Россия
США
Турция
Похожие новости
09.10.2019
Не враг, не союзник: как Турция обойдется без НАТО
05.03.2019
Cumhuriyet (Турция): тяжелые последствия членства в НАТО
07.12.2015
Reuters узнал о тестировании С-300 израильскими ВВС
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
13.03.2012
Россия вооружит мир до зубов
08.07.2011
Продайте оружие!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М