Войти
Известия.ru

Россия и США весной обсудят возможность совместного полета к Луне

37
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что весной 2020 года запланирована встреча представителей российской госкорпорации и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), на которой будет обсуждаться участие России в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщает в четверг, 26 декабря, "РИА Новости".

"Думаю, где-то ближе к весне. Мы взвесили все "за и против" исходя из интересов сохранения (окололунной) станции (Gateway) и ее бесперебойного функционирования", — рассказал Рогозин, отвечая на вопрос агентства о дате возобновления переговоров по проекту.

В 2017 году "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о совместном создании окололунной станции. Согласно договору, Россия должна была создать шлюзовый модуль и систему обеспечения. В "Роскосмосе" сочли такую роль недостаточной. В итоге идея совместного российско-американского проекта развития не получила.

25 декабря Рогозин рассказал, что Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
Похожие новости
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
27.05.2019
"Вы меня не путайте с Маском": новые шутки от Рогозина
15.03.2019
Не прощай их, Юра
23.05.2017
Престиж США страдает от отсутствия пилотируемых кораблей
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
21.05.2014
NASA полетит без России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М