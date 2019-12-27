Россия и США весной обсудят возможность совместного полета к Луне

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что весной 2020 года запланирована встреча представителей российской госкорпорации и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), на которой будет обсуждаться участие России в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщает в четверг, 26 декабря, "РИА Новости".

"Думаю, где-то ближе к весне. Мы взвесили все "за и против" исходя из интересов сохранения (окололунной) станции (Gateway) и ее бесперебойного функционирования", — рассказал Рогозин, отвечая на вопрос агентства о дате возобновления переговоров по проекту.

В 2017 году "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о совместном создании окололунной станции. Согласно договору, Россия должна была создать шлюзовый модуль и систему обеспечения. В "Роскосмосе" сочли такую роль недостаточной. В итоге идея совместного российско-американского проекта развития не получила.

25 декабря Рогозин рассказал, что Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway.