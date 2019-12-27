Junge Welt (Германия): марш на восток

Вскоре после праздников начнутся масштабные американо-европейские масштабные учения "Защитник Европы — 2020". В рамках этих учений будет осуществлена крупнейшая переброска американских войск в Европу. Автор статьи полагает, что речь идет об отработке странами НАТО наступления на случай общей войны с Россией.

"Защитник Европы — 2020": Крупнейшая переброска американских войск за последние 25 лет. Германия становится "логистическим центром".

За последнюю четверть века это крупнейшая переброска американских войск в Европу: западные власти вскоре после праздников собираются встретить новое десятилетие началом масштабных учений "Защитник Европы - 2020". По официальному заявлению, речь идет о военных учениях США, но фактически страны НАТО отрепетируют наступление на случай возможной общей войны против России. Американские войска, согласно сценарию, переправятся через Атлантику в Западную Европу и далее в Польшу и прибалтийские страны, то есть максимально приблизятся к российской границе. Там пройдут дальнейшие военные учения. В них принимают активное участие военнослужащие из 18 стран, в том числе из Германии. Приготовления ведутся давно, первые перемещения войск ожидаются в феврале.

Вооруженные силы США используют "Защитник Европы - 2020" для испытания всей своей логистической цепочки в направлении Восточной Европы. Сначала из США в Европу на кораблях переправят 20 000 солдат. Затем они получат боевые средства с четырех специальных складов, сооруженных в Западной Европе: один в Нидерландах (Эйгельсховен), один в Бельгии (Зутендааль) и два в Германии (Дюльмен, Мизау). На этих складах - на военном жаргоне называемых "заблаговременно складированными запасами армии США" (Army Prepositioned Stock, APS) - содержатся, среди прочего, танки, гаубицы и бронетранспортеры. По информации войск США в Европе, речь идет о 13 000 предметов вооружения, с которыми военные части отправятся в восточном направлении вместе с 9000 дислоцированными в Европе американскими солдатами, 7000 военнослужащими Национальной гвардии США и 750 американскими резервистами для проведения маневров вблизи западной границы России. Например, в Польше американские войска вместе с польскими соединениями отрепетируют переправу через реку. Вдобавок будут проводиться учения "Сабельный удар", которые каждые два года проходят в прибалтийских странах.

Бундесвер примет участие в "Защитнике Европы - 2020", привлекая около 1750 военных. Прежде всего, немецкие вооруженные силы оказывают содействие американским войскам в продвижении на восток: например, в планировании маршрута, в, как это называют в военных кругах, сопровождении и обеспечении безопасного передвижения войск, помогают с заправкой транспорта, предоставляют временное жилье и продовольствие, а также налаживают IT-инфраструктуру. По данным бундесвера, со стороны Германии задействованы силы самого разного рода, "от егерей и саперов до санитаров и военной полиции". Формально говорят о "поддержке войск страной их дислокации". При этом речь идет об установленном договором содействии союзным войскам во время их нахождения на территории Германии. Объединенные силы обеспечения Германии, организационное подразделение бундесвера, ответственное за оказание поддержки войскам, интересуют вполне практические вопросы: например, пиар-отдел интересуется, "уместится ли танк M1 Abrams или американская БМП Bradley на немецкие танковые транспортеры Mammut и Elefant" или "выдержат ли дороги и мосты низкорамный трал, перевозящий чрезвычайно тяжелый американский боевой танк". По данным немецких вооруженных сил, эта комбинация техники может весить более 130 тонн.

Помимо всевозможных технических вопросов, включающих оптимизацию организационных процессов, есть и другие аспекты. Принимая во внимание маршруты, по которым американские вооруженные силы направятся на восток, оказывается, что Германия, если цитировать бундесвер, "станет логистическим центром учений в силу своего геостратегического положения в центре Европы". Во всяком случае, это верно, если речь идет о войнах в Восточной или Юго-Восточной Европе, то есть, фактически, о любых войнах против России. О том, что будет происходить в "немецком логистическом центре" в ходе учений или даже войны, также повествует бундесвер: "Транспортные колонны движутся в ночи по немецким автобанам, длинные товарные поезда катятся на восток мимо немецких железнодорожных станций, танки перевозят на речных судах в Рурской области". Такое действо - по крайней мере, степень его интенсивности, характерная для "Защитника Европы - 2020", - наверняка несколько непривычно для местных жителей. С точки зрения немецкой элиты, учения также призваны приучить население к военному присутствию. Пока неясно, удастся ли это. В последние годы американские войска регулярно передвигались по Германии: с 2017 года каждые девять месяцев военные подразделения перемещаются через Западную Европу в Восточную Европу для проведения там учений с местными войсками в рамках американской операции "Атлантическая решимость". Во время прохода войск США через Германию теперь стали чаще возникать протесты.

Для бундесвера участие в "Защитнике Европы - 2020" - лишь часть его общего вклада в развертывание войск НАТО против России. Немецкие вооруженные силы по-прежнему руководят многонациональным батальоном НАТО в Литве, который взаимодействует там с местными соединениями и будет вести боевые действия вместе с ними в случае войны - в данной ситуации, разумеется, против России. Кроме того, в уходящем 2019 году бундесвер руководит "Объединенной оперативной группой повышенной готовности" НАТО. Вдобавок военно-морские силы Германии играют важную роль в подготовке к войне на Балтийском море, также против России. Уже в 2023 году бундесвер снова возьмет на себя руководство над "Объединенной оперативной группой повышенной готовности" НАТО.

Йорг Кронауэр (Jörg Kronauer)