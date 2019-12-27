Чтоб не убежали? На американских солдат оденут браслеты слежения

Источник изображения: www.roboticresearch.com

Армия США заключила контракт на 16,5 млн долл. с компанией Robotic Research LLC, в соответствии с которым она должна поставить браслеты слежения для солдат.

Как утверждается, данное оборудование призвано информировать бойцов о местонахождении друг друга в местах, где невозможно использование GPS-связи либо имеется плохой сигнал. Данное устройство получило наименование WarLoc – датчик локализации бойца команды. Первый контракт предусматривает оснащение им четырех бригадных боевых групп в местах различной дислокации. Первая партия, со слов компании, уже отгружена.

Предполагается, что WarLoc, надетый на ботинок, обеспечит передачу данных в локациях с затрудненной GPS-связью, например, в подземных сооружениях и внутри помещений.

Представьте себе, что солдаты заходят внутрь очень большого здания и теряются или рассредотачиваются в подземном объекте, а кто-то еще глушит GPS

- поясняет Альберто Лаказе, президент Robotic Research.

При этом, как утверждается, противник не в состоянии обнаружить данное устройство.

В Сети уже успели высказать своё мнение по этому поводу. Как предполагает ряд пользователей, в действительности WarLoc являются аналогом браслетов слежения, которые носят заключенные или лица, находящиеся под домашним арестом: данное устройство не даст солдатам возможности сбежать с поля боя.