Выжить при попадании TOW: Видео поражения танка Т-62

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Боевики выложили в Сеть материал, на котором показано попадание противотанковой ракеты в Т-62. Однако они поспешили с выводами о критическом уроне.

Фронт национального освобождения, входящий в состав протурецкой Сирийской национальной армии, опубликовал видеоматериал, в котором демонстрируется поражение танка сил, подконтрольных Дамаску.

Как видно из представленного 24 декабря видео, засевшие в укрытии боевики нанесли удар по среднему танку Т-62 сирийских войск, который находился в авангарде порядков, продвигавшихся по сельскохозяйственным угодьям на открытой местности. В качестве средства поражения выступал противотанковый ракетный комплекс TOW американского производства.

Как заявляют боевики в пояснении к своему видео, "после того, как танк был поврежден, а его экипаж был убит, началось массовое бегство танков банды Асада". Однако на кадрах отчетливо усматривается, что команда выжила: раненого бойца сослуживцы уводят в тыл и помещают, предположительно, в санитарную машину (возможно, на базе БТР-50). При этом пехота и бронетехника из задних рядов начинает организованный отход.

Боевики утверждают, что данное боевое столкновение произошло, когда сирийские войска пытались продвинуться по оси Аль-Гадфа в сельской местности восточной части Идлиба.