"Решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось"

Замминистра обороны Татьяна Шевцова — об изменении окладов военнослужащих и влиянии пенсионной реформы на выплаты отставникам

Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м, а компенсации за съемное жилье будут платить не только офицерам, но и солдатам-контрактникам. О том, почему армейский бюджет сокращается третий год подряд, на что идут выделенные средства и затронет ли пенсионная реформа военных, в интервью "Известиям" рассказала заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

— На недавнем заседании коллегии Минобороны президент поставил задачу и дальше увеличивать количество военнослужащих по контракту. Какие меры ваше ведомство предпринимает для привлечения граждан на службу?

— Минобороны постоянно работает над увеличением уровня оплаты воинского труда. При этом мы не ограничиваемся только общим повышением денежного довольствия военнослужащих, но и оцениваем все факторы прохождения службы на каждой должности.

Мы применяем дифференцированный подход — вводятся дополнительные выплаты, стимулирующие прохождение службы на наиболее востребованных специальностях. Так, помимо общего повышения с 1 октября денежного довольствия всем военнослужащим на 4,3%, с 1 сентября была установлена ежемесячная надбавка служащим по контракту на должностях водителей категорий С, D и СЕ — 30% оклада по воинской должности. Это позволило повысить их денежное довольствие на 3,5–3,9 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 сентября этого года была установлена ежемесячная надбавка и военнослужащим по контракту, которые занимают так называемые "первичные воинские должности" — стрелкам, снайперам, старшим саперам и многие другие. Она составляет 50% оклада по должности, то есть денежное довольствие каждого военнослужащего на этих должностях выросло на сумму от 5,4 тыс. до 7 тыс. рублей в месяц.

Соревнования военных водителей "Мастера автобронетанковой техники" в рамках Армейских международных игр Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— С прошлого года была возобновлена практика индексации денежного довольствия. Будет ли она продолжена в дальнейшем?

— Вы правы, в прошлом году впервые с 2012-го были проиндексированы оклады военнослужащих. Они были увеличены на 4%, а в октябре этого года — на 4,3%. В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го — еще на 4%.

Как и в предыдущие годы, Минобороны продолжит обеспечивать выполнение указа президента № 604 от 7 мая 2012 года в части поддержания денежного довольствия военнослужащих на уровне не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики.

— Помимо непосредственно оплаты труда, есть и другие условия, которые беспокоят военнослужащих и их семьи. Например, жилье — известно, что не все сейчас обеспечены квартирами. Как Минобороны планирует выходить из этой ситуации?

— Действительно, в силу объективных причин (передислокация частей, переезд к новому месту службы, сроки строительства и др.) Минобороны не всегда оперативно может обеспечить военнослужащего и его семью комфортным жильем.

В таком случае он получает денежную компенсацию за наем жилья. С 2016 года ее размер для офицеров и прапорщиков рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости аренды в регионе.

Такой подход позволяет полностью компенсировать расходы на оплату аренды квартир. Например, в Волгоградской области семья офицера, состоящая из трех человек, может получать ежемесячно свыше 14,1 тыс. рублей на эти цели. Такая же семья в Мурманской области получит уже около 19 тыс. рублей, а в Севастополе — более 21 тыс. рублей.

С 2020 года этот же принцип при определении размера денежной компенсации за наем жилья будет применен и в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов, матросов и старшин Вооруженных сил.

По инициативе Минобороны России соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 16 декабря.

Военнослужащий с супругой во время заселения в свою новую квартиру Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Внимание к нуждам действующих военнослужащих понятно — от этого во многом зависит, как они будут выполнять свои обязанности. А как у них обстоят дела после окончания службы, по выходе на военную пенсию?

– С точки зрения финансового обеспечения военные пенсионеры, образно говоря, остаются в рядах Вооруженных сил. Не случайно расчет пенсии для них всегда производится от действующих в настоящее время окладов денежного содержания — в этом их отличие от гражданских. Выплаты пенсионерам растут одновременно с денежным довольствием.

Общее повышение военных пенсий в 2019 году составило 6,3%: 4,3% за счет повышения денежного довольствия плюс еще 2% сверх уровня инфляции в соответствии с указом президента от 7 мая 2012 года. Этот документ предусматривает ежегодное увеличение пенсий отставникам не менее чем на 2% сверх уровня инфляции.

Кроме того, в канун празднования Дня Победы по инициативе Минобороны в этом году был принят федеральный закон, предусматривающий повышение пенсий военным пенсионерам – участникам Великой Отечественной войны, проходившим службу в действующей армии. Выплаты каждому фронтовику увеличились примерно на 10 тыс. рублей в месяц.

— Сейчас в стране проходит реформа пенсионной системы. Ждут ли какие-то изменения действующих военнослужащих и военных пенсионеров?

— На данном этапе никаких решений не принималось. Пенсию мы по-прежнему выплачиваем в привязке к денежному довольствию военнослужащего, а возможность выхода на ведомственную пенсию сейчас имеют военнослужащие с выслугой 20 и более лет в льготном исчислении. При этом законом предусмотрены ситуации, сокращающие этот срок.

— Реализация госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы предусматривает серьезные бюджетные вливания. Как расходуются эти средства? Как работает система мониторинга Гособоронзаказа и насколько она эффективна?

— Межведомственная система контроля за расчетами по гособоронзаказу функционирует с 2015 года и показала себя как эффективный инструмент профилактики нецелевого использования бюджетных средств, направляемых на нужды обороны.

Одним из важнейших показателей этой системы является прозрачность расчетов для государственного органа, являющегося заказчиком той или иной продукции. Обязательное условие для этого – использование отдельных счетов, открываемых в уполномоченном банке для каждого госконтракта.

Для сбора всей информации о каждом открытом счете и каждом проведенном платеже специально была создана Единая информационная система Гособоронзаказа. Благодаря этому госзаказчик имеет возможность получать полную и достоверную информацию о том, как работает каждый бюджетный рубль.

В 2014 году по поручению министра обороны мы провели анализ основных расходов ведомства с целью их оптимизации, по итогам которого была сформирована программа "Эффективная армия". Ее основная задача — повысить эффективность расходования бюджетных средств.

К примеру, за счёт разработки каталога проектов повторного применения по объектам инфраструктуры Минобороны нам удалось снизить стоимость строительства. Установка счетчиков учета воды и электроэнергии во всех воинских частях и организациях также позволила ежегодно экономить значительную часть средств.

Танк Т-90 на участке гидроиспытания бронетехники в механосборочном цехе №130 "Уралвагонзавода" Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— За последние три года доля военного бюджета в ВВП заметно снизилась. С чем это связано?

— Да, сравнительный анализ расходов военного бюджета показывает, что доля расходов от ВВП, достигнутая в 2017 году, в последующие годы имеет незначительную тенденцию к снижению. Увеличение оборонных расходов в предыдущие годы было обусловлено комплексным перевооружением армии, переоснащением Вооруженных сил новыми образцами вооружения и военной техники.

Сейчас этот пик пройден, параметры бюджета на 2020–2022 годы учитывают утвержденные президентом показатели госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы. Это позволит уже в плановом порядке продолжить поставки современного вооружения и техники в войска и ежегодно индексировать выплаты личному составу Вооруженных сил.

— Как проходит процесс утверждения армейского бюджета и что при этом учитывается? Как он распределяется?

— Министерство обороны совместно с Минфином России ежегодно проводит работу по определению оптимальных параметров расходов на оборону. Завершена работа по внедрению нормативного метода формирования военного бюджета исходя из объема финансирования, необходимого для выполнения возложенных на Вооруженные силы задач.

Структура бюджета Министерства обороны существенно не изменилась по сравнению с прошлыми периодами. Около половины расходов идёт на оснащение Вооруженных сил новыми образцами техники и вооружения и на строительство инфраструктуры. Вторая половина примерно в равных долях распределена на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, выполнение соцобязательств перед военнослужащими и гражданским персоналом и обеспечение их всеми видами довольствия.

Военнослужащий 150-й мотострелковой дивизии подготавливает гаубицу 2А65 к боевым стрельбам на полигоне Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

— 7 мая прошлого года президент подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Какой Минобороны видит свою роль в этом процессе?

— Мы убеждены, что достижение национальных целей развития России не может быть в полной мере реализовано без привлечения потенциала Вооруженных сил и интеграции в национальные проекты мероприятий ведомства. В Вооруженных силах сконцентрирована значительная часть человеческого, интеллектуального, культурного и научного потенциала страны. В нашем ведении находится обширная транспортная система, автомобильные и железные дороги, объекты авиационной и морской инфраструктуры.

Поэтому, учитывая наш потенциал, в 2020 году работа по интеграции мероприятий ведомства в национальные проекты в области экологии, науки, повышения уровня жизни, образования безусловно будет продолжена.

Алексей Рамм, Роман Крецул